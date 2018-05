Segway-Verbot in Budapest

Ab Mitte Juni gibt es in Fußgängerzonen und Parks Strafen zwichen 150 und 500 Euro für Segways, Elektrofahrräder, Rikschas und Partyfahrräder. In mehr als 10 Jahren haben sich die Budapester an die Segways gewöhnt, aber jetzt nimmt ihre Zahl sprunghaft zu: In Prag wurden Segways verboten, die tschechischen Unternehmen haben ihre Segways nach Budapest gebracht.