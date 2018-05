Sturz aus 15 m Höhe: Britischer Tourist stirbt am Flughafen Dalaman

Ein britischer Tourist ist am Flughafen Dalaman in der Türkei ums Leben gekommen. Der 30-Jährige starb nach einem Sturz aus 15 Metern Höhe aus dem zweiten Stock eines Flughafengebäudes - zuvor hatte es in einigen Medien geheißen, er sei aus einem Flugzeug auf die Startbahn gestürzt.