USA verurteilen Hamasangriffe auf Israel

"Die Taten von Hamas zeigen", so Haley, "wie falsch die Vorstellung ist, dass die Bevölkerung Gazas internationalen Schutz braucht. Die Menschen in Gaza brauchen keinen Schutz vor Außenstehenden. Die Menschen in Gaza müssen vor Hamas geschützt werden. "

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätgte, dass Israel in Reaktion auf die Raketenangriffe von Hamas die heftigsten Luftangriffe seit Jahren auf den Gazastreifen geflogen hat.

Laut israelischen Angaben sind seit Dienstag etwa 100 Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Im Gegenzug seien Ziele von Hamas und dem Islamischen Dschihad beschossen worden.

Laut jüngsten Meldungen ist die Gewalt mittlerweile etwas zurückgegangen.