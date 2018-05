Kritik an vorgetäuschtem Journalistenmord

Der Coup des ukrainischen Geheimdienstes um die vorgetäuschte Ermordung des kremlkritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko führt zu scharfer Kritik: mit dem nur inszenierten Mord sei die Öffentlichkeit in die Irre geführt worden. Solche Inszenierungen seien gefährlich und stellen die Glaubwürdigkeit des Journalismus in Frage, so die Kritiker.