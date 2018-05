Mamoudou Gassama: Der "Spiderman von Paris" im Interview

Weil er in einer spektakulären Kletteraktion ein Kleinkind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet hat, ist Mamoudou Gassama zum französischen Nationalhelden avanciert. euronews-Korrespondentin Anelise Borges Andrade sprach mit dem jungen Mann aus Mali, den alle mit Spiderman vergleichen und noch gar nicht so richtig fassen kann, was mit ihm geschieht.

Anelise Borges Andrade, euronews: "Sie haben den französischen Präsidenten getroffen, eine Arbeit gefunden, eine Aufenthaltsberechtigung bekommen. Ihr Leben wurde vollkommen umgekrempelt."