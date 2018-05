Polizei schießt auf Flüchtlinge an der Grenze: Zwei 12-Jährige verletzt

In Srb an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina haben Polizisten auf einen Kleinbus mit Flüchtlingen geschossen und dabei zwei 12 Jahre alte Flüchtlinge verletzt.

Zuvor hatte die Polizei versucht, den Minibus mit österreichischen Nummernschildern zu stoppen. Als der Fahrer eine Straßensperre durchbrechen wollte und offenbar auch direkt auf die Sicherheitskräfte zusteuerte, schossen die Polizisten auf das Fahrzeug. Von dem Vorfall berichten kroatische Medien und die Nachrichtenagentur AFP.

Die beiden verletzten Zwölfjährigen aus dem Irak und aus Afghanistan wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus in Zadar gebracht. An Bord des Kleinbusses befanden sich insgesamt 29 Menschen - darunter 15 Kinder.

Die Länder der Balkanroute - Kroatien, Ungarn, Bulgarien und Serbien - werden häufig für ihren Umgang mit den Flüchtigen kritisiert.

Die Hilfsorganisation "Médecins sans frontrières" ("Ärzte ohne Grenzen") hatte im vergangenen Oktober beklagt: "Die Gewalt gegen Kinder und junge Leute, die versuchen, Serbien zu verlassen, ist permanent. Sie wird meist von Grenzpolizisten an den Außengrenzen der EU ausgeübt."

Nachdem hunderttausende Flüchtltinge und Migranten 2015 über die sogenannte Balkanroute in die EU gekommen waren, hat die Europäische Union seit März 2016 diesen Weg für Flüchtende abgeriegelt. Dennoch versuchen weiterhin Hunderte illegal in die EU zu gelangen.

Die Schüsse auf den Minibus in Kroatien erinnern an den Tod des kurdischen Flüchtlingsmädchens Mawda auf der Autobahn bei Mons in Belgien.