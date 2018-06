Bitterböse Tweets: Wo in aller Welt ist Mariano Rajoy?

Im Parlament in Madrid war Mariano Rajoy nicht, als die Nationalisten aus dem Baskenland - der Partido Nacionalista Vasco (PNV) - am Donnerstag bekannt gaben, dass sie beim Misstrauensvotum gegen den konservativen Ministerpräsidenten stimmen wollen. Damit ist höchstwahrscheinlich das Ende der Amtszeit von Mariano Rajoy besiegelt.

Scherzhaft sieht ein Twitterer Regierungschef Rajoy schon auf dem Weg nach Belgien - wie vor ein paar Monaten den Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, den Rajoy abgesetzt hatte.

Es macht auch der Witz die Runde, Rajoy sei gar nicht so unzufrieden mit seiner Situation, denn jetzt könne er in aller Ruhe und alleine vor dem Fernseher die Fußball-WM in Russland verfolgen.

In den sozialen Medien kritisieren einige, dass weder Mariano Rajoy noch der Chef der Ciudadanos Albert Rivera am Nachmittag im Abgeordnetenhaus anwesend waren.

Rita Bosaho zeigt Rajoy dann schon mal beim Abschiednehmen.

Doch wer saß statt Mariano Rajoy auf dessen Platz im Abgeordnetenhaus: die Tasche der Vizeregierungschefin. Dazu heißt es auf Twitter, man wolle nicht von einer Tasche regiert werden.

----