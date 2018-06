Erdogan-Herausforderer Muharrem Ince auf Wahlkampftour in Griechenland

Der türkische Oppositionspolitiker Muharrem Ince ist auf Wahlkampftour in Griechenland. Er ist Kandidat der sozialdemokratischen CHP. Bei seinem Besuch in Kotomini verwies der Herausforderer von Staatschef Recep Tayyiip Erdogan auf die Streitthemen zwischen der Türkei und Griechenland wie das Schicksal der nach dem Putsch ins Nachbarland geflohenen Soldaten.

Muharrem Ince erklärte:

"Die Türkei möchte die Rückkehr der Soldaten, aber Griechenland liefert sie nicht aus. Griechenland will auch einige Soldaten zurück, die die Türkei nicht ausliefert. Das beruht auf Gegenseitigkeit."

In Kotomini und der Region Thrakien leben viele Türken.

"Streitthemen zwischen der Türkei und Griechenland sind auch Zypern und die Ägäis. Wir müssen hart daran arbeiten, gemeinsam in Frieden zu leben. Aber es ist kompliziert,"

Muharrem Ince traf auch Vertreter einer türkischen Lehrergewerkschaft, die dem ehemaligen Physik- und Chemielehrer ein Geschenk überreichten.

Der Präsidentschaftskandidat der CHP gilt als ernsthafter Widersacher für Präsident Recep Tayyip Erdogan. Durch den Fall der türkischen Lira geschwächt, könnte es sein, dass der Staatschef in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 24. Juni nicht die absolute Mehrheit der Stimmen erzielt, so dass ein zweiter Wahlgang nötig wäre.