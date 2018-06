Gaza-Flottille will Blockade brechen

Um Palästinenser zu unterstützen, hat sich eine Flottille von vier Schiffen auf den Weg in Richtung Gaza gemacht. Sie wollen die Seeblockade durchbrechen. Es ist eine umstrittene Mission, die womöglich in israelischem Gewahrsam enden wird.

Dazu Aktivist Charlie Andreasson:

"Für mich ist es eine Frage des Gewissens. Wenn eines meiner Kinder zu mir kommt und sagt: He Papa, du weißt was dort unten vor sich geht, warum hast du nichts getan? Was könnte ich sagen? Ich denke, ich muss eine Antwort geben".

Die Teilnehmer trainieren für passiven Widerstand. John Turnbull aus Vancouver ist dafür verantwortlich:

"Wir wollen nicht verletzt werden und wir wollen niemanden verletzen. Es soll keine Gewalt gegen die israelische Marine geben".

Es ist nicht der erste Versuch, mit einer Flotte internationale Aufmerksamkeit zu erzeugen. 2010 wurden neun Aktivisten auf einem Schiff getötet und zehn israelische Soldaten schwer verletzt.

Zohar Chamberlain Regev fungiert als Anführerin der selbst ernannten Friedensaktivisten:

"Wir sind mit keiner politischen Gruppierung verbunden, nicht innerhalb von Palästina und nicht außerhalb von Palästina. Wie segeln nach Gaza und wir segeln nicht gegen Israel. Wir haben Israels Interessen im Herzen, wenn wir dies tun. Wir glauben der Respekt vor Menschenrechten und die Einhaltung des Völkerrechts ist gut für alle Bewohner der Region".

Für die Teilnehmer der Mission ist es eine Fahrt ins Ungewisse.