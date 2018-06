Jede Menge Stars beim 25. Life Ball in Wien

So sieht es aus, wenn die exklusiven Gäste zum Life Ball 2018 auf dem Flughafen Wien-Schwechat eintreffen. Am Samstagabend steigt offiziell die Party, aber im Flieger wurde offensichtlich schon vorher mächtig gefeiert.

Er habe nicht eine Sekunde geschlafen, sagt Songschreiber Rufus Wainwright, weil er zwischen Patti LaBelle und Caitlyn Jenner saß. Da entstand eine Menge Energie.

Model Yasmine Petty kann es gar nicht glauben, wie schnell sie über den großen Teich gefegt ist.

Frestyle-As Gus Kenworthy war noch nie in Wien und ist total aufgeregt. Auch er ist schon jetzt etwas müde.

Stimmungsbombe Kelly Osbourne kennt den Life Ball bereits und fühlt sich sehr geehrt, wieder mit dabei zu sein.

Kaum dem Flugzeug entstiegen, denkt Soul-Diva Patti LaBelle schon an die Probe. Und dass sie eigentlich schlafen muss. Weil sie am Samstag zweimal auftreten wird.

Ein lautes "Hello Vienna" gitb es von Caitlyn Jenner während das bunte Partyvolk die Gangway herabschrietet.

Das Aids-Charity-Event feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Hommage an den Filmklassiker "The Sound of Music" und einem rauschenden Fest im Zeichen von Solidarität, Toleranz und Aufklärung.