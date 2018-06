Miau! Achilles, das WM-Orakel

Achilles ist in diesem Jahr das offizielle Orakel der Fußball-WM in Russland. Der weiße Taube Kater lebt im berühmten Palastkomplex Eremitage in St. Petersburg und hat offenbar ein sicheres Pfötchen für Fußball-Prognosen. Sein hellseherisches Können hat er bereits beim Confederations Cup 2017 unter Beweis gestellt.

Achilles tritt in berühmte Fußstapfen. Krake Paul hatte bei der WM 2010 in Südafrika alle sieben Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Finale richtig vorhergesagt.