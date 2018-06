No Comments der Woche: Blitz trifft Eiffelturm und Anschlag in Lüttich

Eine Webcam erfasst am Montag, wie bei einem Gewitter mit heftigen Regengüssen in Paris ein Blitz in den Eiffelturm einschlägt. Weite Teile der Stadt Sydney werden am Dienstag von dicken Rauchwolken eingehüllt. Grund sind Maßnahmen in den Außenbezirken der Stadt, die Waldbränden vorbeugen sollen. Am selben Tag tötet ein Mann in Lüttich zwei Polizistinnen und einen Passanten. Die Behörden vermuten ein terroristisches Motiv. Auf den Philippinen lässt Präsident Rodrigo Duterte am Mittwoch Tausende Luxusfahrzeuge verschrotten. Fahrzeuge von Porsche, Mercedes und Jaguar, die ins Land geschmuggelt wurden, werden im Hafen von Manila innerhalb weniger Minuten zu Schrotthaufen zerlegt. Die Stadt Johannesburg macht zum Weltnichtrauchertag auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam. Ein Video stellt gesunde Lungen und Lungen von Rauchern gegenüber.