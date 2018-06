Unser Wochenrückblick State of the Union mit Stefan Grobe. In dieser Ausgabe: Trauer in Lüttich um ermordete Terroropfer – Fragen nach Brutstätten des Dschihadismus. Theater in Italien – letzter Akt des politischen Chaos endet mit Bildung von populistischer Regierung. Reform des EU-Migrationssystems – Debatten in Straßburg und Brüssel. G7-Gipfel unter (ehemaligen) Freunden – Trump zerstört globalen Konsens. Und: Die grenzenlose Freude von Kollegen des lebendigen Arkadi Babschenko.