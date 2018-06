Ukraine: Verhaftung im inszenierten "Mordfall" Babtschenko

Ein ukrainisches Gericht hat nach Medienberichten („BBC“) einen Geschäftsmann für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen, weil er einen Mord an dem russischen regimekritischen Journalisten Arkadi Babtschenko in Kiew geplant haben soll. Borys H. soll 15.000 US-Dollar für einen Auftragsmord an einen Mann gezahlt haben.

Der U-Häftling sagte, er habe nicht die Absicht gehabt, den Reporter umbringen zu lassen und vielmehr mit dem SBU-Inlandsgeheimdienst (Sluschba bespeky Ukrajiny) zusammengearbeitet. Er sei von jemandem kontaktiert worden, der mit dem Kreml in Verbindung stehe und plane, Babtschenko zu töten. Er habe er diese Informationen an die ukrainischen Behörden weitergegeben und arbeitete mit ihnen bei Geheimdienstoperationen zusammen.