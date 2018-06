Gaza-Proteste: Krankenschwester beigesetzt

Im Gaza-Streifen ist eine am Freitag getötete Palästinenserin beigesetzt worden. Tausende kamen zu dem Begräbnis, denn die Tote war keine normale Teilnehmerin der Proteste an der Grenze zu Israel. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza handelt es sich um eine medizinische Helferin. Israelische Soldaten hatten sie nach derzeitiger Erkenntnis auf dem Weg zu einer verwundeten Person erschossen. Israels Militär hat eine Untersuchung angekündigt.