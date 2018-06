Unwetter und Gewitter: 10 der dramatischsten Videos und Tweets

Am Samstagmorgen hat es am Flughafen Düsseldorf wegen des Starkregenes Probleme gegeben. Zuvor waren die beiden Berliner Flughäfen wegen der Unwetter teilweise gesperrt. Flugpassagiere mussten mit Verspätungen rechnen.

Die Gewitterfront zog an diesem Samstag zunächst von Aachen ins Ruhrgebiet.

Schon seit Tagen herrscht im deutschsprachigen Raum - wie an vielen Orte in Europa - chaotisches Wetter.Im Eifel-Zoo in Rheinland-Pfalz wurden nach Unwettern stundenlang Tiger und Löwen vermisst.

In Österreich waren besonders das Burgenland und die Steiermark von den Gewittern mit starkem Hagel betroffen. Es kam auch zu Hangrutschen. In Stadtverkehr von Graz ging für viele am Freitag eine Zeitlang wegen des Starkregens nichts mehr.

In der Schweiz wird einer der wärmsten Frühlinge seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1864 ebenfalls von Gewittern begleitet. Allein im Raum Zürich musste die Feuerwehr innerhalb von fünf Stunden zu 700 Einsätzen ausrücken.

Am beeindruckendsten sind die Amateurvideos aus Wuppertal, wo das Wasser nach Starkregen zentimeterhoch stand - auch in einem Einkaufszentrum. Weiter unten sind einige der besten Aufnahmen zu sehen. Durch den Sturm stürzten viele Bäume um und Dächer wurden beschädigt.

Am Wochenende sollte sich die Wetterlage etwas beruhigen.

In der Schweiz gab es auch Sonne und Regen gleichzeitig.