Skepsis gegenüber Italiens Regierung

Giuseppe Conte ist neuer Regierungschef in Italien, die politische Krise damit zumindest offiziell beendet. Die neue Regierung hat schon bald wichtige internationale Aufgaben zu meistern: In ein paar Tagen beginnt der G7-Gipfel in Kanada, aber auch und gerade in Europa wird sehr gespannt darauf gewartet, wie sich die populistische Koalition verhalten wird.