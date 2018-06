20 Jahre Haft im Irak? Französin als IS-Dschihadistin verurteilt

Die Französin Mélina Boughedir ist im Irak zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden. Ihr hatte sogar die Todesstrafe gedroht. Ein Gericht in Baghdad hatte die 27-jährige Mutter von vier Kindern zuvor nur des Landes verwiesen, doch in der Berufungsverhandlung wurde sie der Mitgliedschaft in der Terrororganisation IS für schuldig befunden.

Frankreichs Außenminister, Jean Yves Le Drian, hatte gesagt, Mélina Boughedir sei eine IS-Terroristin, die gegen den Irak gekämpft habe.