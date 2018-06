Gedenkgottesdienst: London erinnert an Terror-Opfer

Mit einem Gedenkgottesdient hat Großbritannien an die Opfer des Terror-Anschlags vor einem Jahr in London erinnert. Der Gottesdienst fand in der Southwark-Kathedrale nahe des Tatorts statt Viele Angehörige der Opfer nahmen daran teil. Im Anschluss an die Messe hielten die Trauernden eine Schweigeminute ab.