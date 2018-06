Hamburg: Fieberhafte Fehlersuche nach Flughafen-Blackout

Ein flächendeckender Stromausfall am Hamburger Flughafen hat die Reisepläne zehntausender Passagiere massiv beeinträchtigt. Ab Sonntagvormittag mussten alle Abflüge und Landungen gestrichen werden. Nichts ging mehr an Schaltern und auch Geschäften in den Terminals eins und zwei. Reisende beklagten, sie seien ohne Hintergrundinformationen vor die Terminal-Türen gesetzt worden. Verantwortlich für Weiterreisemöglichkeiten seien die Fluggesellschaften. Insgesamt strandeten rund 30.000 Passagiere. Viele übten sich zunächst in Geduld, obwohl kaum Informationen flossen.