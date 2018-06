Zwischen EU und Katalonien - Pedro Sánchez (46) im Dilemma?

Spätestens am Mittwoch will Spaniens neuer Ministerpräsident Pedro Sánchez seine Regierungsmannschaft vorstellen. Die größte Herausforderung für den Sozialisten ist der Konflikt mit Katalonien. Der 46-jährige Sanchez ist der erste Regierungschef in Spanien, der durch ein Misstrauensvotum an die Macht kommt. Er erklärte im Parlament:

"Ich fühle mich für das Land vor allem der Europäischen Union verpflichtet. Deshalb wollen wir auch den bereits von diesem Parlament verabschiedeten Haushalt beibehalten, über den der Senat noch abstimmen muss."