Champagner-Laune in Paris: 30. Diner en Blanc

Der Ort wurde erst in quasi letzter Minute und per SMS verkündet, um den mythischen Ruf des "Diner en Blanc" in Paris zu wahren. Trotzdem versammelten sich ab 20:15 Uhr rund 17.000 Pariser und Urlauber ganz in weiß gekleidet vor dem Invalidendom, in dem die sterblichen Überreste von Napoleon Bonaparte und anderer prominenter Franzosen ruhen.

Die 30. Ausgabe des exklusiven Picknicks hatte also auf dem weiten Grün wieder einmal den passenden Rahmen. In den Vorjahren war auch schon auf den Champs-Élysées, am Louvre-Museum und am Fuße des the Eiffelturms getafelt worden.

Aymeric Pasquier, Präsident und Mitbegründer der "Diner en Blanc International Inc.", erklärte, unter der Federführung seines Unternehmens hätten in diesem Jahr weltweit 150.000 Menschen in 35 Ländern ganz in weiß gespeist. Kritiker bemängelten in französischen Medien allerdings die ihrer Ansicht nach zunehmende Kommerzialisierung der Veranstaltung.