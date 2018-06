Gaulands "Vogelschiss": Die Bundesregierung findet's "beschämend"

Die deutsche Bundesregierung hat den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, nach dessen Äußerung zum Nationalsozialismus scharf kritisiert. Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb, es sei beschämend, dass man sich mit solchen Äußerungen eines Bundestagsabgeordneten befassen müsse. Die NS-Verbrechen hätten unermessliches Leid in vielen Ländern, auch in Deutschland, zur Folge gehabt, so Seibert.