Neuer Ministerpräsident Conte übernimmt Amtsgeschäfte

Voraussichtlich an diesem Dienstag wird sich die neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega im Senat und am Mittwoch dann im Abgeordnetenhaus der Vertrauensabstimmung stellen. In beiden Parlamentskammern verfügt die Koalition über die Mehrheit. Die Berlusconi-Partei Forza Italia und die Sozialdemokraten kündigten an, gegen die Regierung zu stimmen.

Der neue, parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte steht beim G7-Gipfel am Freitag und Samstag in Kanada vor einer ersten Bewährungsprobe auf internationalem Parkett. Am Rande des Gipfels wird Conte unter anderem ein Vieraugengespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron führen.