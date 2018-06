Süßes Vergnügen: Ein Spaßmuseum mit Marshmallow-Pool

Süße Träume werden wahr im neuen Lissaboner Sweet Art Museum. Zum Beispiel: Einmal in den rosaroten Marshmallow-Pool eintauchen. Das süße Zeug ist zwar aus Plastik. Aber die gute Laune ist echt. "Say yes to Happiness" lautet das Motto des Spaßmuseums.

"Ich wollte das unbedingt selbst erleben", sagt eine der ersten Besucherinnen. "Ich hatte schon viel davon gehört, es klang nach einem sehr netten Projekt."