Video: Tanzender FBI-Agent schießt versehentlich Mann ins Bein

In einer Bar in Denver hat ein FBI-Agent einem Mann ins Bein geschossen. Allerdings passierte das nicht bei einem Arbeitseinsatz und war alles andere als beabsichtigt.

Der Beamte tanzte in der Bar umringt von Zuschauern. Auf einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der tanzende Mann einen Salto macht. Dabei löst sich seine Waffe aus dem Halfter an seinem Gürtel.

Er beeilt sich und greift schnell nach der Waffe, als sich plötzlich ein Schuss löst.

Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein Zuschauer ins Bein geschossen. Es werde aber erwartet, dass er sich wieder vollständig erholt.

Der nicht namentlich genannte FBI-Agent wurde von der Polizei befragt und dann in die Obhut seines Arbeitgebers entlassen.

Es war zunächst unklar, ob er angeklagt oder disziplinarisch belangt wird.