Wahl in Slowenien: Rechtskonservative SDS wird stärkste Kraft

Bei der Parlamentswahl in Slowenien ist die einwanderungsfeindliche SDS-Partei des rechtskonservativen Oppositionsführers Janez Jansa stärkste politische Kraft geworden. Sie erhielt rund 25 Prozent der Stimmen, so die staatliche Wahlkommission am Sonntagabend kurz vor Ende der Auszählung. Demnach wird die SDS im 90 Sitze zählenden Parlament künftig mit 25 Abgeordneten vertreten sein.

Nun sucht Jansa nach Koalitionspartnern: "Die Slowenische Demokratische Partei ist offen für eine Zusammenarbeit. In Zukunft werden wir Zusammenarbeit brauchen. Unsere Tür ist offen, wenn es um Dialog und Zusammenarbeit geht, wie es immer der Fall war, als die Slowenische Demokratische Partei die Regierung bildete", sagte er. Das kündigt sich für den politisch weitgehend isolierten Politiker allerdings schwierig an.