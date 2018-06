Atomabkommen: Israel wirbt in Berlin und Paris erfolglos für Aufkündigung

Auf seiner Europareise wirbt der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in Berlin, Paris und London für eine Verschärfung der Gangart gegenüber dem Iran. Die sind sich aber weiter einig, am von US Präsident Donald Trump aufgekündigte Atomabkommen festzuhalten. In Berlin zeigte Kanzlerin Angela Merkel Verständnis für die Sicherheitsbedenken Israels.