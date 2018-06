In Berlin Gesundbrunnen sucht Polizei an Schule nach Angreifern

Die Berliner Polizei hat eine Grundschule in Gesundbrunnen wegen einer Gefahrenlage abgeriegelt. Schüler und Lehrer wurden aus dem Gebäude geführt.

Die Umgebung wurde abgesperrt, die Bevölkerung aufgerufen, den Bereich zu meiden.

Laut unserer Korrespondentin in Berlin, Jessica Saltz, wurde bisher noch niemand festgenommen.

Der Polizeieinsatz wurde durch einen Anruf ausgelöst. Der Anrufer gab an, zwei verdächtige Personen beobachtet zu haben, die in die Grundschule gelaufen sein. Medienberichten zufolge sollen die Personen bewaffnet gewesen sein. Die Durchsuchung des Schulgeländes, an dem auch ein SEK beteiligt ist, sei bislang ergebnislos verlaufen, erklärte ein Polizeisprecher.