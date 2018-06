Schwarze Liste für Journalisten? "Mord kostet so viel wie Flugticket"

Verstecken kommt für ihn nicht in Frage. Der Ukrainer Matvei Ganapolsky ist einer von 47 Journalisten, die nach ukrainischen Angaben ins Visier von Russland geraten sind. In den Besitz der Schwarzen Liste sei man nach nach dem vorgetäuschten Tod des russischen Journalisten Arkadi Babtschenko gelangt, hieß es in Kiew.

Ganapolsky wurde Polizeischutz angeboten. Sich zu verstecken mache keinen Sinn, sagt dieser. Denn: Geografie würde Russen nicht stoppen.