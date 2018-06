"Miss America"-Wahl ohne Binkiniparade: Ende der Fleischbeschau

Die #MeToo–Bewegung ist beim Schönheitswettbewerb "Miss America" angekommen: Bei der nächsten Wahl sollen die Kandidatinnen etwas anziehen, in dem sie sich wohl fühlen und das ihren persönlichen Stil ausdrückt. Das haben die Veranstalter jetzt angekündigt. Die traditionelle Bikini-Parade hat ausgedient, sogar die Web-Auftritte werden neu gestaltet.

Die neue Vorsitzende der "Miss America"-Organisation, Gretchen Carlson, die den Wettbewerb 1989 selbst gewonnen hatte, will anstatt dessen ein interaktives Gespräch mit den Juroren. Schließlich solle es um die Persönlichkeit der jungen Frauen gehen.

Regina Hopper, Präsidentin der "Miss America"- Organisation:

"Wir machen das wegen der jungen Frauen, die in einem kulturellen Umfeld aufwachsen, in dem sie sagen, 'ich möchte aber auch in der Lage sein, meine Meinung zu sagen. Ich möchte auch beurteilt werden, wenn überhaupt, aufgrund meines Intellekts, meiner Fähigkeiten, meiner Träume und Ziele.' 'Ist das die #MeToo-Bewegung?‘ Fragen die Leute - teilweise, aber es ist mehr die kulturelle Atmosphäre, die jetzt zählt. Und als Organisation wollen wir wirklich, dass das eine Plattform ist, auf der junge Frauen sich selbst aufbauen können."