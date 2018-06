Guatemala: Hoffnung und Leid am Feuervulkan

In Guatemala suchen Rettungskräfte auch zwei Tage nach dem Ausbruch an den Hängen des Volcán de Fuego (Feuervulkan) weiter nach Verschütteten, unter höchster Alarmstufe. Laut forensischem Institut Inacif sind 75 Menschen tot, fast 200 werden vermisst. Viele Opfer sind verbrannt oder an giftigen Gasen erstickt.

Ivan Mazariegos, Einsatzleiter von Conred, Guatemalas Katastrophenschutz

"In etwa 20 Zentimetern Tiefe hat es immer noch 300 Grad. Das ist gefährlich für euch. Eure Kollegen haben gestern die Hälfte ihrer Schuhe eingebüßt."