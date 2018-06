Iran trifft als erster WM-Teilnehmer in Russland ein

Das Team um den früheren Bundesligaprofi Ashkan Dejagah flog zehn Tage vor seinem ersten Gruppenspiel gegen Marokko aus dem Trainingslager in der Türkei nach Moskau.

In einem Vorort der Hauptstadt wird die Auswahl ihr Quartier beziehen und sich auf dem Gelände von Lokomotive Moskau auf die Spiele vorbereiten.

Für die Iraner steht in Moskau die Generalprobe gegen Litauen an. Neben Marokko sind in der Gruppe B Ex-Weltmeister Spanien und Europameister Portugal die weiteren Vorrundengegner.