Putin beendet seinen Österreich-Besuch mit Kunst

Kunst und Politik - zum Ende seines Besuchs in Österreich hat Russlands Präsident Wladimir Putin beides verbunden. In Wien eröffnete er im Kunsthistorischen Museum gemeinsam mit der Generaldirektorin Sabine Haag eine Sonderausstellung.

14 Meisterwerke aus dem berühmten Eremitage-Museum in Sankt Petersburg sind für kurze Zeit in Wien zu Gast. Gezeigt werden Gemälde von Botticelli, Tintoretto und Rembrandt.Sie werden im Rahmen der Ausstellung "Die Eremitage zu Gast – Meisterwerke von Botticelli bis van Dyck" bis zum 2. September in Wien ausgestellt.