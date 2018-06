Spaniens neue Regierung: überraschend anders

REUTERS/Susana Vera

Das ist der neue Ministerpräsident: Pedro Sánchez, der erste in Spanien, der nach einem Misstrauensvotum ohne Parlamentswahl an die Macht gekommen ist. Am Freitag wurde er von König Felipe vereidigt.

Das ist die Vizeregierungschefin Carmen Calvo, außerdem wird sie Ministerin für Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, nicht nur eine Worthülse aus dem sozialistischen Parteiprogramm: Elf der 17 Ministerien hat Sánchez mit Frauen besetzt.

Auch ein Katalane und Politikveteran hat es in die Regierung geschafft: Josep Borrell. Katalane, ja, aber keiner, der für die Unabhängigkeit kämpft. Im Gegenteil, er demonstrierte für den Zusammenhalt Spaniens. Auch seine Besetzung als Außenminister: ein deutliches politisches Signal, auch in Richtung Europa. Spanien will geeint auf dem internationalen Parkett auftreten.

Und dann ist da noch der Astronaut: Pedro Duque, bisher der erste und einzige Spanier im Weltraum. Daheim, auf der Erde, ist er nun der erste und einzige spanische Wissenschaftsminister, der schon einmal auf der Internationalen Raumstation war.