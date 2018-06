US-Botschafter Grenell im Auswärtigen Amt

Antrittsbesuch des umstrittenen US-Botschafters Richard Grenell im Auswärtigen Amt in Berlin: Der Diplomat hatte zuletzt gegenüber dem britischen Ableger des ultrakonservativen US-Nachrichtenportals Breitbart geäußert, er sehe es als seine Aufgabe an, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken.

Das löste in der deutschen Politik teils scharfe Kritik aus. CDU-Politiker Roderich Kieswetter, Obmann des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte: