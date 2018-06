Was wird aus den Kindern des Dschihad? Die Frage wird in Norwegen kontrovers diskutiert. Unter den Menschen aus dem skandinavischen Land, die sich der Dschihadistenmiliz in Syrien und im Nordirak angeschlossen hatten, sind auch mehrere Frauen, die Kinder bekommen haben. Diese wurden wahrscheinlich in Koranschulen radikalisiert. Norwegen ist aber kein Einzelfall. Hunderte dieser Frauen und Kinder sind derzeit in Flüchtlingscamps vor Ort und überfordern die Behörden.