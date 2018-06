Abtreibung in Nordirland: Theresa Mays Dilemma

In Nordirland ist Abtreibung verboten. Einzige Ausnahme: Das Leben der Mutter ist in Gefahr. Diese strikte Regelung bleibt vorerst in Kraft. Eine Klage der nordirischen Menschenrechtskommission wurde vom Supreme Court in London abgelehnt – sie scheiterte an formellen Gründen. Die Organisation sei nicht berechtigt gewesen, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, so die Begründung.