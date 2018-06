An Bord eines Flüchtlings-Rettungsbootes

Bisher sind in diesem Jahr schon mehr als 600 Menschen bei dem gefährlichen Versuch gestorben, das Mittelmeer zu überqueren. Die, die es geschafft haben, werden in die italienische Hafenstadt Catania gebracht. Von diesem Hafen aus starten einige Nicht-Regierungsorganisationen ihre Such- und Rettungsaktionen. Euronews-Korrespondentin Annelise Borges wird hier gemeinsam mit "Ärzte ohne Grenzen" an Bord eines Schiffes gehen, um zu verstehen, welche Arbeit die Ehrenamtlichen auf See leisten und um zu erfahren, wie es ist, die gefährlichste Fluchtroute der Welt zu überqueren.