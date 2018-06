Asyl: Merkel will EU-weite Standards

"Wenn die Quoten für die Anerkennung als Migrant in einem Land um nur 10 Prozent steigen, verglichen mit einem anderen Land in der EU, dann kann man die Reaktion sofort beobachten: es gibt sofort eine Wanderungsbewegung in das Land, in dem die Chance auf Anerkennung höher ist. Das heißt, wir brauchen einheitliche Standards."

Kanzlerin Merkel sieht aber noch tiefer gehende Konsequenzen, sollte keine gemeinschaftliche Regelung kommen, Grundwerte der EU wären bedroht:

"Es beginnt mit der Freizügigkeit: die Freizügigkeit ist die Voraussetzung für den Binnenmarkt, und es wird auch nicht klappen, das wenige Länder große Anforderungen schultern und andere nichts, und deshalb ist hier Handeln geboten."

Das zuletzt in den Hintergrund getretene Thema der Flüchtlingsverteilung wird aktuell durch die gerade in Italien gebildete populistische Regierung in die europäische Diskussion zurück gebracht.