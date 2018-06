Chaos im Zoo: Orang-Utan baut Nest aus Schnee

Im Audobon Zoo in New Orleans hat Orang-Utan-Dame Menari ein ziemliches Chaos angerichtet. Sie baute sich ein Nest - aus Kunst-Schnee. Einge schwärmen vom "Winter Wonderland", das sich Menari da zugerechtgebastelt hat.

Der Zoo hat das Video veröffentlicht, in dem der Orang-Utan mit den künstlichen Federn zu sehen ist. Damit will der Tierpark wohl auch zeigen, wie wohl sich Menari in ihrem Gehege fühlt.

Orang-Utans sind Menschenaffen, die eigentich in den Regenwäldern Borneos und Sumatras auf Bäumen leben.