EU-Bericht: Drogenkonsum in Europa steigt weiter an

Im Auffangzentrum für Drogensüchtige TRANSIT in Brüssel weiß man, was der nun vorgelegte Jahresbericht 2018 der Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon schwarz auf weiß belegt:

Der Drogenkonsum in Europa nimmt weiter zu, und insbesondere Kokain verzeichnet einen markanten Anstieg.