Schreckliche Gewissheit: Gefundene Leiche ist 14-jährige Susanna

Bei der am Mittwoch entdeckten Frauenleiche in Wiesbaden-Erbenheim handelt es sich um die vermisste Schülerin Susanna F. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Die 14-Jährige war Ende Mai verschwunden, Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei auf die richtige Spur. Die Beamten gehen von einem Sexual- und Gewaltverbrechen aus.