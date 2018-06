In Jordanien haben weiterhin Tausende Menschen gegen das vom Internationalen Währungsfond vorgegebene Sparprogramm protestiert. Sie zogen vor den Sitz des Ministerpräsidenten in der Hauptstadt Amman. Dort gibt es jetzt auch ein Protest-Camp, in dem die Demonstranten sich nachts versammeln.

Besonders umstritten sind Steuern für Niedrigverdiener. Doch viele Protestierende meinen, dass durch die Reformpläne auch die Mittelklasse in die Armut getrieben werde.