Viele Fragen nach Explosion in Bagdad

Bei einer Explosion in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Das bestätigte die irakische Polizei. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, ein Munitionslager sei explodiert. Die Munition soll in einer Moschee gelagert gewesen sein. Man sei gerade dabei gewesen, sie in ein Auto zu transportieren, als sie detoniert sei. Offen ist, weshalb Munition in einer Moschee gelagert und warum diese abtransportiert wurde. Im irakischen Staatsfernsehen wurde zudem ein Sprecher mit den Worten zitiert, die Explosion sei eine terroristische Attacke auf Zivilisten.

Unklar ist, ob es sich bei der Explosion um einen Unfall oder einen Anschlag handelt. Bisher hat sich noch keine Terrorgruppe zu der Tat bekannt. In der Vergangenheit hatte die Terrormiliz Islamischer Staat ähnliche Anschläge in der irakischen Hauptstadt verübt.