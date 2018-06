Wahllokale geöffnet: Türken in Deutschland dürfen ihre Stimme abgeben

Einige standen schon am frühen Morgen an und warteten darauf, ihre Stimme abzugeben. Teilweise hatten sich lange Schlangen gebildet. Schließlich war es so weit: Am Vormittag öffneten für alle in Deutschland lebenden Türken die Wahllokale für die in der Türkei anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Nach einer kurzen Ausweiskontrolle dürfen sie darüber abstimmen, welche Partei es in das türkische Parlament kommen soll und wer türkischer Präsident wird.

In Deutschland sind etwa 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass wahlberechtigt. Bis zum 19. Juni dürfen in Deutschland lebende Türken ihre Stimme abgeben. In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt. Die in Deutschland lebenden Türken könnten für den Wahlausgang durchaus von Bedeutung sein: Schließlich machen sie immerhin fünf Prozent aller Wähler aus.