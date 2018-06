Ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch bringt Boris Johnson in Erklärungsnot. In dem auf „Buzzfeed“ veröffentlichten Mitschnitt warnt der britische Außenminister vor einem „Brexit-Meltdown.“ Damit meint er offenbar den Zusammenbruch der Verhandlungen mit Brüssel. „Keine verdammte Panik, am Ende wird alles gut“, so Johnson weiter.

Theresa May werde den Ton gegenüber der EU bald verschärfen. Boris Johnson erklärte auch, an wem sie sich dabei ein Beispiel nehmen könnte: „Stellen Sie sich vor, Trump würde Brexit machen. Das wäre ein Chaos. Jeder würde denken, er sei verrückt geworden. Aber am Ende würde man tatsächlich was erreichen“, so die Worte des britischen Chefdiplomaten.