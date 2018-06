Brexit dämpft britische Wirtschaft

Wie entwickelt sich die Wirtschaft in Großbritannien seit dem Brexit-Votum? Das beobachtet der britische Arbeitgeberverband "Confederation of British Industry". In einer jetzt veröffentlichten Prognose wird deutlich: Da vieles rund um den Brexit noch unklar ist, führt das bei den Unternehmen dazu, dass diese bei Investitionen eher vorsichtig sind.

Auch in Europa insgesamt wächst die Wirtschaft aktuell nicht so stark.

Der britische Arbeitgeberverband rechnet deshalb damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in Zukunft weniger stark wachsen wird, als bisher. Ist es im vergangenen Jahr noch um 1,8 Prozent gestiegen, sagen die Experten für das aktuelle Jahr ein Wachstum um 1,4 Prozent vorher. Prognose für das kommende Jahr: Ein noch geringeres Wachstum um 1,3 Prozent.

Vorausgesetzt, so heißt es vom britischen Arbeitgeberverband, es kommt zu keinen großen Problemen in den Brexit-Verhandlungen.