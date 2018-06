Was man als Iran-Fan wissen muss - euronews WM-Fanmeile

Offizieller Name: Irans Fußballnationalmannschaft (تیم ملی فوتبال ایران)

Spitzname: Team Melli (تیم ملی)

Logo: Der iranische Gepard (یوزپلنگ ایرانی)

Spitzname der Fans: 12. Mann oder 12. Spieler (یار دوازدهم)

Hauptquartier während der WM 2018: Trainingzentrum Lokomotiv Bakovka, Region Moscow.

Trainer: Carlos Queiroz

Fan-Gesänge

حمله حمله حمله (Attacke, Attacke, Attacke)

ایران چیکارش می کنه سوراخ سوراخش می کنه (Iran wird den Gegner zerstören)

یالا یالا ما گل می خواهیم یالا (Wir wollen endlich ein Tor sehen )

Fan-Vokabeln

Tor: گل (goal)

Abseits: آفساید (off side)

Spiel: بازی (bazi)

Foul: خطا (khata)

Freistoß: ضربه آزاد (zarbeya azad)

Der Schiri ist gekauft: داور را خریدند (referee has been bought) داور کجاست؟ (where is the referee)

Geschichtliches

Teilnahmen: 4 (erstes Mal 1978, zuletzt 2014)

Bester Moment der WM-Geschichte: Sieg 1998 gegen die USA, 2 - 1 (Der erste und einzige Sieg des Iran bei der Weltmeisterschaft). http://dai.ly/x1r6jy

In den sozialen Netzwerken

Irans Nationalmannschaft auf Twitter

Carlos Queiroz (Trainer) auf Instagram

Wichtige Spieler

Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi, karim Ansarifard, Reza Ghoochannejhad, saman ghoddos,

Spieler, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind (meist Instagram)

Alireza Beyranvand

Morteza Pouraliganji

Milad Mohammadi

Ramin Rezaeian

Alireza Jahanbakhsh

Masoud Shojaei

Ashkan Dejagah

Omid Ebrahimi

Ehsan Hajsafi

Saman ghoddos

Vahid Amiri

Karim Ansarifard

Reza Ghoochannejhad

Saeed Ezatolahi

Mehdi Taremi

Sardar Azmoun

Ehemalige Spieler

Ali Daie

Ali Karimi

Vahid hashemian

Ahmadreza Abedzadeh

Mehdi Mahdavikia

Journalisten

Mehdi Rostampour (Radio Farda)

Pejman Rahbar (Varzesh3)

Farhad Eshvandi (khabaronline)

Mehdi Maleki (Iran newspapare)

Mehdi Amirpoor (isport)

Mohammad Taghavi

Ali Aalei

Mohsen Motamedkia