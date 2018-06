250 Todesfälle in Europa: Schmerzmittel Fentanyl wird zur Killer-Droge

Das Opioid-Schmerzmittel Fentanyl wird mit Hunderten Todesfällen in Europa in Verbindung gebracht. In den USA hat es unlängst eine tödliche Drogenepidemie ausgelöst.

Fentanyl ist fünfzigmal Mal stärker ist als Heroin, zunehmend verfügbar und stellt laut einem neuen Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) eine große Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar.

In dem Bericht heißt es, dass die Droge, die immer häufiger von der Polizei gefunden und beschlagnahmt wird, in den letzten zwei Jahren mit 250 Todesfällen in Europa in Verbindung gebracht wird.

Fentanyl wird zur Behandlung von Schmerzen bei Krebskranken eingesetzt. Laut Europol werden legale Lieferungen als Ersatz für Heroin auf den Schwarzmarkt umgeleitet.

Donald Trump hat das Problem des Opioidmissbrauchs in den USA als einen Notfall der öffentlichen Gesundheit bezeichnet: Nach offiziellen Angaben gab es im Jahr 2016 20.145 Todesfälle durch Fentanyl und andere synthetische Opioide.

"Fentanyle sind außerordentlich starke Opioide, die zwar eine geringe Rolle auf dem europäischen Drogenmarkt spielen, aber eine ernste Gefahr für die Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung darstellen", schrieb die EBDD in ihrem Jahresbericht.

"Dies ist zum Teil auf das erhöhte Risiko von schweren und tödlichen Vergiftungen bei Konsumenten zurückzuführen. Sie manifestieren sich oft als Anfälle, da Fentanyle eine schnelle und tiefe Atemdepression verursachen."

"Fentanyl ist auch wegen der erhöhten Gefahr des zufälligen Kontakts gefährlich, die zu Vergiftungen bei anderen führt; Familien und Freunde von Nutzern, aber auch Strafverfolgungsbehörden, andere Rettungsdienste, medizinisches Personal und Laborpersonal können gefährdet sein", heißt es in dem Bericht.

"Die Verwendung von Schutzausrüstung zur Verringerung des Risikos einer unbeabsichtigten Exposition kann in einigen Bereichen erforderlich sein, z. B. beim europäischen Grenzzoll, wo die Beschlagnahme von Fentanylpulver in loser Form vorkommt."

"Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Fentanyl an ahnungslose Konsumenten als etablierte illegale Droge und gefälschtes Schmerzmittel verkauft wird, was das Risiko einer schweren und tödlichen Vergiftung in einigen Benutzergruppen erhöhen könnte."

Die mit Fentanyl zusammenhängenden Todesfälle in der EU, Norwegen und der Türkei haben im Jahr 2016 die 9.000er-Marke überschritten. Solche Todesfälle haben in den letzten vier Jahren zugenommen, warnt die EU-Behörde.